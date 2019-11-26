«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

По информации издания, речь идет о бенефициарах компании ООО «Сокар энергоресурс», которой принадлежит 80% акций АО «Антипинский НПЗ» ( в собственности крупнейший независимый российский НПЗ и лицензии на три месторождения под Оренбургом). По данным кипрского реестра, 100% «Сокар энергоресурс» находится в собственности RT Energoresource Ltd, а та в свою очередь принадлежит на 60% кипрской Socar Russia Investments и на 40% Сбербанку. В свою очередь компанией Socar Russia Investments владеет российская «дочка» SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).