«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора — бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, речь идет о бенефициарах компании ООО «Сокар энергоресурс», которой принадлежит 80% акций АО «Антипинский НПЗ» ( в собственности крупнейший независимый российский НПЗ и лицензии на три месторождения под Оренбургом). По данным кипрского реестра, 100% «Сокар энергоресурс» находится в собственности RT Energoresource Ltd, а та в свою очередь принадлежит на 60% кипрской Socar Russia Investments и на 40% Сбербанку. В свою очередь компанией Socar Russia Investments владеет российская «дочка» SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
По утверждению нескольких источников издания, конечным бенефициаром Nitron через ряд офшорных структур, зарегистрированных на Каймановых островах и BVI, является Субботин, а его миноритарным партнером — Рагимов. Точные доли партнеров неизвестны.
Антипинский НПЗ ранее принадлежал владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову. Сбербанк стал основным владельцем предприятия в апреле, получив 80% НПЗ. На тот момент общая задолженность завода перед банками оценивалась в $5 млрд, из них около $3 млрд приходилось на Сбербанк. Позже, в июле против Мазуров было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.