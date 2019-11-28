Группа «Дело» раскрыла сумму кредита от Сбербанка на покупку «Трансконтейнера»

Ранее президент группы «Дело» Сергей Шишкарев говорил, что компания профинансирует покупку «Трансконтейнера» на 25–30% из собственных средств, а также привлечет для сделки финансирование в Сбербанке. Пресс-служба Сбербанка 27 ноября подтвердила, что банк будет финансировать эту сделку.