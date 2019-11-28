Группа «Дело» раскрыла сумму кредита от Сбербанка на покупку «Трансконтейнера»
Накануне компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело», победила в аукционе по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежавших «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Она заплатит за пакет 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд руб.
Ранее президент группы «Дело» Сергей Шишкарев говорил, что компания профинансирует покупку «Трансконтейнера» на 25–30% из собственных средств, а также привлечет для сделки финансирование в Сбербанке. Пресс-служба Сбербанка 27 ноября подтвердила, что банк будет финансировать эту сделку.
«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. В ее сеть входит более 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии. 24,7% акций компании принадлежит компании «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которая также участвовала в аукционе, еще 24,8% – ВТБ.