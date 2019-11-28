Бизнес

Группа «Дело» раскрыла сумму кредита от Сбербанка на покупку «Трансконтейнера»

Ведомости
Ведомости

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» невозобновляемый кредит на 36,5 млрд руб., следует из раскрытия компании. Срок исполнения обязательств по сделке – 26 февраля 2022 г.

Накануне компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело», победила в аукционе по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежавших «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Она заплатит за пакет 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд руб.

Ранее президент группы «Дело» Сергей Шишкарев говорил, что компания профинансирует покупку «Трансконтейнера» на 25–30% из собственных средств, а также привлечет для сделки финансирование в Сбербанке. Пресс-служба Сбербанка 27 ноября подтвердила, что банк будет финансировать эту сделку.

Ранее по теме: РЖД продала «Трансконтейнер» почти в два раза дороже стартовой цены

«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. В ее сеть входит более 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии. 24,7% акций компании принадлежит компании «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которая также участвовала в аукционе, еще 24,8% – ВТБ.

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