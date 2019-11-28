Эрнст стал совладельцем «Кафе Пушкинъ»

«Кафе Пушкинъ» в этом году занял четвертое место в рейтинге самых успешных ресторанов столицы по версии Forbes. Заведение открылось в 1999 г. Считается, что название ресторану подарила песня Nathalie шансонье Жильбера Беко, в которой упоминалось несуществующее Café Pouchkine. Интерьеры «Кафе Пушкинъ» стилизованы под пушкинскую эпоху, в здании даже есть библиотека с книгами, изданными в XVIII–XIX вв. Средний чек Forbes оценил в 3500 руб.