Эрнст стал совладельцем «Кафе Пушкинъ»
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре стал единственным владельцем компании «Экримтор», свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Первым на это обратил внимание РБК. «Экримтору» принадлежит 25% компании «Моне», остальные 75% – у компании «Анжелюс» ресторатора и основателя группы Maison Dellos Андрея Деллоса.
«Экримтор» и «Моне» являются структурами одного из самых известных ресторанов Москвы – «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре, подтвердили РБК по номеру телефона «Моне».
Вклад Эрнста в уставный капитал «Экримстора» – 26 000 руб. Ранее учредителем этой компании выступала зарегистрированная на Кипре Argenziano Trading Ltd, принадлежащая Lengton Services Ltd с Британских Виргинских островов. Бенефициары последней структуры не известны.
Через «Анжелюс» и «Экримтор» Деллос и Эрнст владеют также компанией «Кросс лайн» – собственником двухэтажного здания на Тверском бульваре, в котором расположен ресторан.
«Кафе Пушкинъ» в этом году занял четвертое место в рейтинге самых успешных ресторанов столицы по версии Forbes. Заведение открылось в 1999 г. Считается, что название ресторану подарила песня Nathalie шансонье Жильбера Беко, в которой упоминалось несуществующее Café Pouchkine. Интерьеры «Кафе Пушкинъ» стилизованы под пушкинскую эпоху, в здании даже есть библиотека с книгами, изданными в XVIII–XIX вв. Средний чек Forbes оценил в 3500 руб.