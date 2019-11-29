Миллиардер из Дубая купил модный дом Roberto Cavalli
Миллиардер Хусейн Хаджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз. Покупка была совершена 28 ноября через частную инвестиционную фирму Хаджвани — Vision Investments. Сумма сделки не называется.
Хаджвани — 66-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов. Он занимает 962-е место в глобальном рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Хаджвани занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 г.
Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской компании Clessidra. Она купила 90%-ую долю в модном доме в 2015 г.