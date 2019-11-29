Миллиардер из Дубая купил модный дом Roberto Cavalli

Хаджвани — 66-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов. Он занимает 962-е место в глобальном рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Хаджвани занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 г.