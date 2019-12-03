Билеты на метро в Москве подорожают в 2020 году

В 2009 г. одна поездка на метро стоила 22 руб., в 2010 г. — 26 руб., в 2011 г. — 28 руб. Тогда продавались проездные билеты на 2, 5, 10, 20 и 60 поездок. Со 2 апреля 2013 г. стоимость одной поездки в московском метро составила 30 руб. Тогда были введены в обращение единые билеты для проезда на метро и наземном городском транспорте, а также билеты «90 минут», которые дают право на одну поездку в метро и неограниченное количество пересадок на наземный транспорт в течение 90 минут.