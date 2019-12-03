Билеты на метро в Москве подорожают в 2020 году
Билеты на проезд в московском метро подорожают с 1 февраля 2020 г., сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства города.
Разовая поездка по карте «Тройка» в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») будет стоить 40 руб. вместо 38 руб., билет «Единый» на одну поездку – 57 руб. вместо 55 руб. Билет на 60 поездок по карте «Тройка» будет стоить 1970 руб. (в 2019 г. — 1900 руб.). Билет на календарный месяц, но не более 70 поездок, будет стоить 2900 руб. вместо 2770 руб.
Подорожают даже льготные билеты — стоимость проездного на метро и МЦД на месяц по «карте москвича» составит 405 руб. (было 395 руб.), на три месяца — 1215 руб. (в 2019 г. — 1185 руб.), стоимость проездного на месяц в наземном транспорте — 265 руб. (было 260 руб.), на три месяца — 795 руб. (было 780 руб.).
Стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД останется прежней: «1 сутки» – 230 рублей; «3 суток» – 438 рублей; «30 дней» – 2170 руб, «90 дней» – 5 430 руб; «365 дней» – 19 500 руб.
В материале отмечается, что в среднем по году повышение стоимости проезда составит 3%. Пресс-служба утверждает, что по сравнению с 2010 г., когда Сергей Собянин стал мэром, в реальном выражении «с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%».
В 2009 г. одна поездка на метро стоила 22 руб., в 2010 г. — 26 руб., в 2011 г. — 28 руб. Тогда продавались проездные билеты на 2, 5, 10, 20 и 60 поездок. Со 2 апреля 2013 г. стоимость одной поездки в московском метро составила 30 руб. Тогда были введены в обращение единые билеты для проезда на метро и наземном городском транспорте, а также билеты «90 минут», которые дают право на одну поездку в метро и неограниченное количество пересадок на наземный транспорт в течение 90 минут.