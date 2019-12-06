Бизнес

СК нашел виновного в массовой утечке персональных данных из РЖД

Ведомости
Ведомости

Следователи совместно с управлением «К» МВД и службой безопасности «Российских железных дорог» (РЖД) нашли виновного в утечке персональных данных нескольких сотен тысяч сотрудников РЖД, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Им оказался житель Краснодарского края 1993 г., мужчине предъявлено обвинение по двум статьям: о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и о незаконном получении и разглашении коммерческой тайны.

По данным следствия, обвиняемый получил доступ к внутренним ресурсам сети РЖД, использовав учетные записи двух сотрудников компании. Он скопировал данные сотрудников РЖД и выложил их в интернет. В сообщении уточняется, что мужчина признал вину в совершении кибератаки.

Утечку РЖД зафиксировали в июне. В открытый доступ попали имена, адреса, фотографии, должности и номера СНИЛС почти всех сотрудников — всего в корпорации работают 735 000 человек. Клиентов утечка не затронула. В августе директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин говорил, что компания передала информацию об инциденте в правоохранительные органы. В СК уточняли, что утечка данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.

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