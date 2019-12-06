СК нашел виновного в массовой утечке персональных данных из РЖД

Утечку РЖД зафиксировали в июне. В открытый доступ попали имена, адреса, фотографии, должности и номера СНИЛС почти всех сотрудников — всего в корпорации работают 735 000 человек. Клиентов утечка не затронула. В августе директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин говорил, что компания передала информацию об инциденте в правоохранительные органы. В СК уточняли, что утечка данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.