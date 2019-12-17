«Коммерсантъ»: основатель «Пятерочки» хочет продать три московских рынка

В конце 2018 г. Рогачев подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона. Он пытается оспорить права на активы. Согласно материалам суда, Каширский рынок принадлежит партнерам в равных долях, однако управлением им занимается Рогачев, он же получает доход от аренды. Горяинов утверждал, что решение передать ему Каширский рынок было принято в момент раздела активов, но Рогачев уклоняется от его исполнения. В свою очередь Рогачев настаивает на том, что он является владельцем 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 г. Рогачеву добился через суд запрета на продажу активов Горяинова, однако этим летом запрет был снят.