«Коммерсантъ»: основатель «Пятерочки» хочет продать три московских рынка
Компания М1, принадлежащая сооснователю розничной сети «Пятерочка» Андрею Рогачеву, выставила на продажу три московских рынка — Каширский, Коптевский и Северный, пишет газета «Коммерсантъ».
Объявления о продаже активов размещены на портале ЦИАН. Источник газеты на рынке недвижимости заявил, что владелец решил реализовать рынки как арендный бизнес, попросив брокеров активно их предлагать. Сейчас рынки работают под брендом «Ветерок». Стоимость каждого из них оценена в 750,7 млн руб. Представитель Рогачева сообщил изданию, что окончательное решение о продаже рынков еще не принято. На данный момент идут предварительные переговоры и консультации для определения цены двух из трех активов.
Как отмечает газета, активно инвестировать в рынки Москвы Рогачев начинал совместно с Gremm Group Михаила Горяинова. Первыми были приобретены на торгах у мэрии Северный рынок (8100 кв. м и Коптевский (12 600 кв. м). Эти объекты были оформлены на подконтрольную Рогачеву «Боулинг-ДВ». Стоимость сделок составила 171 млн руб. и 202,2 млн руб. соответственно. Через полгода в собсвенности бизнесмена оказался Каширский рынок площадью 3400 кв. м, стоимость которого приблизительно оценивалась в 100 млн руб. В портфель Рогачева и Горяинова также входили Усачевский рынок (3500 кв. м) и аналогичный проект на Волгоградском проекте (14 000 кв. м). После принятого в конце 2015 г. решения о разделе бизнеса два последних объекта остались за Gremm Group.
В конце 2018 г. Рогачев подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона. Он пытается оспорить права на активы. Согласно материалам суда, Каширский рынок принадлежит партнерам в равных долях, однако управлением им занимается Рогачев, он же получает доход от аренды. Горяинов утверждал, что решение передать ему Каширский рынок было принято в момент раздела активов, но Рогачев уклоняется от его исполнения. В свою очередь Рогачев настаивает на том, что он является владельцем 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 г. Рогачеву добился через суд запрета на продажу активов Горяинова, однако этим летом запрет был снят.