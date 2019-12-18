Акции «М.видео» подешевели на 7% после сообщений об обысках у Гуцериева

О том, что правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева (сына миллиардера Михаила Гуцериева) в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в офисе компании «проводятся некие мероприятия». Ранее об обысках в доме миллиардера, а также в офисах связанных с ним компаний сообщил telegram-канал Mash. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил обыски. По его словам, следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению Федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС. Издание Baza уточняет, что речь идет о контрабанде 100 000 т нефти и ущербе в 3 млрд руб.