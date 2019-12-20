Bloomberg: Производство автомобилей в Великобритании упало в ноябре на 17% из-за Brexit
Производство автомобилей в Великобритании упало почти на 17% в прошлом месяце, так как компании остановили автозаводы в ожидании окончательных решений по выходу из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT).
Выпуск автомобилей снизился более чем в четыре раза по сравнению с октябрем 2019 г., так как автопроизводители, в том числе — Jaguar Land Rover и Toyota Motor Corp. остановили свои сборочные линии из-за угрозы разрыва отношений с Европейским Союзом. Автопроизводство сокращалось 17 из последних 18 месяцев, сообщило 20 декабря SMMT.
Автопроизводители уже потратили более 500 млн фунтов стерлингов ($651 млн ) на непредвиденные расходы по Brexit. 55% произведенных в Великобритании автомобилей экспортируются в Евросоюз.