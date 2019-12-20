Глава Якутии предложил маркировку для природных алмазов взамен маркировки искусственных
Глава Якутии Айсен Николаев предложил маркировать природные алмазы, добываемые в республике. Он считает, что обязательная маркировка не повлечет удорожание производства, но защитит натуральные алмазы от синтетических на рынке. Об этом Николаев сообщил в интервью ТАСС.
В октябре 2019 г. на саммите Россия — Африка в Сочи вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести обязательную маркировку искусственных алмазов, чтобы защитить спрос на натуральные камни. Глава Якутии отметил, что маркировать нужно не искусственные, а природные алмазы.
«Если природные алмазы будут каким-то образом маркироваться, можно будет понять, что этот алмаз добыт в Якутии, в таких-то условиях, конечно, в камне это гораздо больше будет цениться. Это позволит нам на мировом рынке представлять абсолютно оригинальный, абсолютно "свой" продукт, к которому не будет никаких вопросов насчет его естественности», — сказал Айсен Николаев.
Он добавил, что маркировка натуральных алмазов не вызовет существенного удорожания их производства. Однако необходимо отработать вопросы нанесения и считывания ее с учеными-геологами и минерологами.
По словам Айсена Николаева, «Алроса» готовит предложения по маркировке алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. «Нужно понять актуальное состояние рынка синтетики, его возможности роста и угрозы, которые он представляет для производителей природных алмазов», — сказал глава Якутии.
«Алроса» добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Ее акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении — около 34% акций.