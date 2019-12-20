Глава Якутии предложил маркировку для природных алмазов взамен маркировки искусственных

«Если природные алмазы будут каким-то образом маркироваться, можно будет понять, что этот алмаз добыт в Якутии, в таких-то условиях, конечно, в камне это гораздо больше будет цениться. Это позволит нам на мировом рынке представлять абсолютно оригинальный, абсолютно "свой" продукт, к которому не будет никаких вопросов насчет его естественности», — сказал Айсен Николаев.