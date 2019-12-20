В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Минфин также устанавливает минимальные оптовые цены у производителя на водку в размере 193 руб. за 0,5 л, на бренди – 249 руб., на коньяк – 342 руб., минимальные закупочные цены у дистрибуторов – 199 руб., 261 руб. и 359 руб. соответственно. Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января составит 57 руб. за 1 л против действующей стоимости в 43 руб.
Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает с 2009 г. в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России минимальная розничная цена на водку составляет 215 руб. за 0,5 л, на коньяк – 388 руб. за 0,5 л, на шампанское – 164 руб. за 0,75 л.