Козак отказался считать уступкой выплату «Нафтогазу» $3 млрд

Кроме того, до конца года стороны планируют подписать новый пятилетний контракт на транзит газа в Европу. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа.