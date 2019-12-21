Козак отказался считать уступкой выплату «Нафтогазу» $3 млрд
Договоренность о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража не является уступкой, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем», – приводит его слова ТАСС.
Козак отметил, что в ходе переговоров не обсуждалась увязка выплат долгов «Нафтогазу» и по еврооблигациям Киева. «Это все-таки разные долги», – ответил он журналистам. Вице-премьер пояснил, что в первом случае речь идет о споре между компаниями, а во втором – о государственном долге.
Соглашение России и Украины о сотрудничестве в газовой сфере открывает возможности для достижения договоренностей по другим вопросам, продолжил Козак. В частности, Москва и Киев после новогодних праздников могут вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.
Накануне «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об урегулировании взаимных судебных претензий и в ближайшее время подпишут соответствующее соглашение. Согласно договоренностям, «Газпром» выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени). «Нафтогаз» в свою очередь отзовет остальные иски.
Кроме того, до конца года стороны планируют подписать новый пятилетний контракт на транзит газа в Европу. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа.