Tesco приостановила выпуск открыток в Китае из-за подозрений в труде заключенных

Как пишет Bloomberg, ранее британские СМИ сообщали о том, что на одной из открыток была обнаружена записка от иностранных заключенных одной из китайских тюрем. «Вынуждены работать против нашей воли. Просим помочь нам и уведомить правозащитную организацию», — говорилось в ней.