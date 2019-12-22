Tesco приостановила выпуск открыток в Китае из-за подозрений в труде заключенных
Британская Tesco приостановила выпуск рождественских открыток на фабрике в Китае из-за подозрений в использовании труда заключенных при их производстве. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье на ее сайте.
Компания сообщила, что начала расследование и отозвала открытки из продажи до его окончания. Если поставщик нарушает запрет на использование труда заключенных, «мы немедленно и навсегда исключим его из списка», говорится в сообщении Tesco .
В прошлом месяце поставщик уже проходил проверку, и тогда независимые аудиторы не нашли доказательств использования труда заключенных.
Как пишет Bloomberg, ранее британские СМИ сообщали о том, что на одной из открыток была обнаружена записка от иностранных заключенных одной из китайских тюрем. «Вынуждены работать против нашей воли. Просим помочь нам и уведомить правозащитную организацию», — говорилось в ней.
Tesco — один из крупнейших продуктовых ритейлеров Великобритании.