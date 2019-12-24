«Газпром» утвердил новую дивидендную политику и инвестпрограмму на 2020 год

Такие условия выплат дивидендов в правительстве обсуждали с 2016 г. В 2017 г. эту идею одобрил президент Владимир Путин. На протяжении последних трех лет «Газпром» ни разу не выплатил дивиденды в соответствии с этой нормой. В 2016–2018 гг. компания выплатила их в диапазоне 187–190 млрд руб. (24, 20 и 27% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год соответственно). При этом в 2017–2018 гг. государство дважды в последнем квартале поднимало для компании налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что позволяло компенсировать недополученные бюджетом доходы от низких дивидендов.