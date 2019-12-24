«Газпром» утвердил новую дивидендную политику и инвестпрограмму на 2020 год
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, а также инвестиционную программу на 2020 г., говорится в сообщении компании.
Новая дивидендная политика предполагает выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно. По итогам 2019 г. выплаты составят не менее 30%, по итогам 2020 г. – не менее 40%, по итогам 2021 г. и в последующие годы – не менее 50%.
В 2020 г. компания планирует сократить инвестпрограмму. Общий объем инвестиций составит 1,1 трлн руб., что на 217,8 млрд руб. меньше аналогичного показателя прошлого года. Объем капитальных вложений составит 933,4 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 89,9 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений – 81,3 млрд руб.
Такие условия выплат дивидендов в правительстве обсуждали с 2016 г. В 2017 г. эту идею одобрил президент Владимир Путин. На протяжении последних трех лет «Газпром» ни разу не выплатил дивиденды в соответствии с этой нормой. В 2016–2018 гг. компания выплатила их в диапазоне 187–190 млрд руб. (24, 20 и 27% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год соответственно). При этом в 2017–2018 гг. государство дважды в последнем квартале поднимало для компании налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что позволяло компенсировать недополученные бюджетом доходы от низких дивидендов.
В ноябре 2017 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Путиным говорил, что на 2019 г. запланированы инвестиции в размере 1,4 трлн руб. Аналогичная сумма была в трехлетнем финансовом плане компании, с которым ранее ознакомился Bloomberg.