Бизнес

«Газпром» закрыл сделку по привлечению инвестиций для Амурского ГПЗ

Ведомости

«Газпром» закрыл сделку по привлечению проектного финансирования на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ), говорится в сообщении компании. Общий объем привлеченных заемных средств составил 11,4 млрд евро. Это крупнейшая сделка подобного рода в истории «Газпрома».

Средства предоставили 22 кредитные организации, среди которых Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, «Открытие», ВЭБ.РФ, Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank и др. Заемщиком выступила «Газпром переработка Благовещенск», срок исполнения обязательств по сделке – до конца 2036 г.

Ранее по теме: «Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию

Способный перерабатывать до 42 млрд куб. м газа в год, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По контракту с китайской CNPC вывести новый экспортный трубопровод на максимальную экспортную мощность (38 млрд куб. м) «Газпром» планирует к 2025 г. Предполагается, что в связке с Амурским ГПЗ будет работать Амурский газохимический комбинат – разные конфигурации этого проекта сейчас изучает «Сибур», но окончательное инвестиционное решение по нему пока не принято.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.