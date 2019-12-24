«Газпром» закрыл сделку по привлечению инвестиций для Амурского ГПЗ

Способный перерабатывать до 42 млрд куб. м газа в год, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По контракту с китайской CNPC вывести новый экспортный трубопровод на максимальную экспортную мощность (38 млрд куб. м) «Газпром» планирует к 2025 г. Предполагается, что в связке с Амурским ГПЗ будет работать Амурский газохимический комбинат – разные конфигурации этого проекта сейчас изучает «Сибур», но окончательное инвестиционное решение по нему пока не принято.