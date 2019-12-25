Falcon Home Distribution стала единственным владельцем «Мосхозторга»
Единственным владельцем сети магазинов «Мосхозторг» с 12 декабря 2019 г. стала болгарская компания Falcon Home Distribution, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.
До июня 2019 г. 50,5% «Мосхозторга» было у одной из его основательниц Вероники Кирьяновой, ранее еще 10% сети принадлежали петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% было у Ильи Полячкова. Согласно регистрационным данным, Falcon Home Distribution занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Единственным владельцем компании является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров, писали «Открытые медиа» со ссылкой на торговый реестр Болгарии.
«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г. В ассортимент магазинов входят товары для строительства и ремонта, дома и сада и бытовой химии. В июне «Коммерсантъ» писал, что сеть может полностью прекратить развитие бизнеса. По данным издания, один из арендодателей уведомил о планах обанкротить компанию, к сети подан 31 иск на 77 млн руб. В конце 2018 г. РБК сообщал, что сеть сократила число точек продаж на 15% до 65. В данный момент на сайте «Мосхозторга» указано, что в сеть входят 11 магазинов.