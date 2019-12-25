Falcon Home Distribution стала единственным владельцем «Мосхозторга»

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г. В ассортимент магазинов входят товары для строительства и ремонта, дома и сада и бытовой химии. В июне «Коммерсантъ» писал, что сеть может полностью прекратить развитие бизнеса. По данным издания, один из арендодателей уведомил о планах обанкротить компанию, к сети подан 31 иск на 77 млн руб. В конце 2018 г. РБК сообщал, что сеть сократила число точек продаж на 15% до 65. В данный момент на сайте «Мосхозторга» указано, что в сеть входят 11 магазинов.