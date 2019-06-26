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«Коммерсантъ»: ритейлер «Мосхозторг» может прекратить развитие бизнеса

Ведомости
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Сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие, пишет «Коммерсантъ». Издание указывает, что один из арендодателей «Мосхозторга» – ООО «Оризвем» – уже уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб.

Ранее в апреле «Оризвем» взыскал с компании 9 млн руб. задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова, отмечает издание. В «Мосхозторге» не ответили на запрос газеты. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, пишет издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию. Издание отмечает, что в 2017 г. сеть получила 2,25 млрд руб. выручки и 94,1 млн руб. чистой прибыли.

В конце 2018 г. РБК сообщал, что сеть сократила число точек продаж на 15% – до 65. В данный момент на сайте «Мосхозторга» указано, что в сеть входят 35 магазинов.

До июня 2019 г. 50,5% «Мосхозторга» владела основательница Вероника Кирьянова, но теперь эта доля перешла болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети принадлежат петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

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Мюллер даст показания в Конгрессе США по вмешательству России в выборы

Ведомости
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Спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета палаты представителей Конгресса США, говорится в опубликованном совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа и Джерролда Надлера.

По словам Шиффа, Россия совершила атаку на демократию, чтобы помочь Трампу выиграть выборы, а тот принимал помощь иностранной державы. «Как сказал Мюллер, это должно беспокоить каждого американца. И теперь каждый американец услышит обо всем напрямую от Мюллера», — написал он.

С 2017 г. в США велось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. 

Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии. В докладе приводились примеры того, как Трамп пытался мешать расследованию, говорил Мюллер. 

Текст доклада Мюллера занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял список The New York Times литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, указывает Reuters.

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Финансы
Новости

Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года

Ведомости
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Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация рынка биткойна превысила $228 млрд. Согласно данным CoinDesk, биткойн торговался на уровне $12 757. В последний раз биткойн стоил дороже $12 000 в январе 2018 г.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 г. Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он стоил дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4 000.

Ранее сообщалось, что на рынок криптовалют оказал положительное влияние запуск Facebook собственной криптовалюты Libra.

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Технологии
Новости

NYT: американские компании торгуют с Huawei вопреки запрету властей

Ведомости
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Американские производители микросхем продолжают сотрудничать с Huawei и продавать ей продукцию на миллионы долларов, несмотря на введенный администрацией президента США Дональда Трампа запрет, пишет газета The New York Times со ссылкой на четырех источников, осведомленных о продажах. Как отмечает издание, лидеры отрасли, в том числе Intel и Micron, нашли способы обойти положение о маркировке товаров американского производства.

Товары, произведенные американскими компаниями за границей, не всегда считаются американскими, отмечает издание. По информации источников, продаваемые компоненты Huawei начала получать около трех недель назад. В Intel и Micron не стали комментировать данную информацию.

На данный момент запрет на поставку компонентов для будущих продуктов Huawei уже действует, однако до середины августа американские компании еще могут продавать китайской корпорации технологии, поддерживающие работу уже выпущенных продуктов Huawei.

Трамп 16 мая подписал указ, запрещающий американским телекоммуникационным компаниям покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних подразделений в черный список компаний, с которыми торговля технологиями и комплектующими происходит только по специальной лицензии. Позже, через пять, дней американское ведомство разрешило Huawei работать в США по временной лицензии. Ранее Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей.

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Политика
Новости

США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Ведомости
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США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по управлению запасами вооружений, говорится на сайте госдепартамента США. Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов. Деньги на возведение объектов будут перечислены минобороны Украины в ближайшие два года.

Власти США рассчитывают, что такая помощь поможет сделать хранение украинских боеприпасов более безопасным. «В 2018 г. в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" США финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1700 т устаревших боеприпасов советского производства в Украине», – отмечается в сообщении.

С 2004 по 2018 г. Вашингтон предоставил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, хранение которых осуществлялось со времен СССР, уточняется в пресс-релизе. «В последние годы мы расширили это партнерство с целью спасения жизней, оказывая поддержку в обезвреживании мин и другого взрывоопасного оружия вдоль линии соприкосновения между украинскими и российскими вооруженными силами на востоке Украины. Только в 2018 г. правительство США финансировало действия по уничтожению обычных вооружений, очищению более 227 000 кв. м», – отметил госдепартамент.

В 2017 г. при пожаре на складах боеприпасов под Винницей украинские вооруженные силы потеряли 32 000 т снарядов общей стоимостью $800 млн. В 2018 г. в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 10 000 человек, в радиусе 20 км от района взрыва было перекрыто автомобильное движение.

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Технологии
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«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети постаматов

Ведомости
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«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. До конца этого года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия, рассказал изданию гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, которые будут задействованы в проекте, определят по результатам тестирования. Сейчас оператор рассматривает различные варианты инвестиций в проект – «от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования», добавил Шибанов. По его словам, выдавать заказы в салонах «Мегафона» смогут более 7500 интернет-магазинов.

С июля проект по установке постаматов в салонах «Мегафона» запускает PickPoint, заявила газете гендиректор компании Надежда Романова. «Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети», – сказала она. У оператора более 4000 салонов.

Аналогичные пункты выдачи заказов уже развивают МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). С 2014 г. в МТС и с 2018 г. в «Вымпелкоме» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина Ozon. В салонах Tele2 установлены пункты выдачи интернет-заказов AliExpress. В свою очередь сеть «Связной–Евросеть» в августе прошлого года запустила службу курьерской доставки товаров партнеров, в том числе Lamoda и Ozon.

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Экономика
Новости

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

Ведомости
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На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья в 2019–2022 гг. выделят более 1 трлн руб., что составляет 1% годового ВВП России, сообщает РБК со ссылкой на методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований. О том, что дополнительная помощь будет выделена, президент Владимир Путин обещал в послании Федеральному собранию. В прошлогодних аналогичных материалах Минфина не было предусмотрено выделение ассигнований на реализацию ежегодного послания главы государства, отмечает издание.

Большую часть средств – почти 370 млрд руб. – направят на социальные доплаты к пенсии, на выплаты в связи с рождением первого и второго детей дополнительно потратят около 286 млрд руб. На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд руб. в отчетном периоде. Еще 93,8 млрд руб. выделят на субсидии «Дом.РФ» для погашения затрат на ипотеку семьям с детьми. Планируется увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с 5500 до 10 000 руб., на эти цели выделят 97,3 млрд руб. в ближайшие четыре года.

На софинансирование расходов регионов на социальные контракты со следующего года и до 2022 г. выделят 21 млрд руб.

В феврале первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что деньги на дополнительную помощь придется изыскать при исполнении бюджета. В 2019 г. стоимость обещанных социальных льгот составит около 80 млрд руб., на текущий год такие средства в бюджете имеются, однако в последующие годы расходы придется увеличить, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Политика
Новости

Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Ведомости
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Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter. «Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране», – отметила супруга американского президента Дональда Трампа.

Гришэм приступает к обязанностям с 1 июля. Она останется также официальным представителем первой леди и будет, таким образом, совмещать обе должности. До работы с первой леди Гришэм была пресс-секретарем разных чиновников и должностных лиц, в том числе сотрудничала с кандидатом в президенты США на выборах 2012 г. – республиканцем Миттом Ромни.

Действующий пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет с этой должности в конце июня. Ранее сообщалось, что она вернется в штат Арканзас. Трамп, объявляя об уходе Сандерс, выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Сама Сандерс тогда заявила, что хотела бы проводить больше времени со своими двумя детьми, и пообещала и дальше поддерживать президента США.

Сандерс занимала эту должность с 2017 г., сменив своего предшественника Шона Спайсера. Последние месяцы она перестала проводить пресс-конференции для журналистов, поскольку, по мнению Трампа, представители СМИ были несправедливы по отношению к ней. «Причина, по которой Сара Сандерс не выходит больше так часто на трибуну, заключается в том, что пресса освещает ее слова очень грубо и неточно, в особенности это касается некоторых представителей прессы», – объяснял он.

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомости
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Государственные органы начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники газеты считают, что это может быть связано с подготовкой к введению Россией запрета на импорт вина из Грузии.

Эти данные собирает Минсельхоз, рассказал «Коммерсанту» топ-менеджер крупной продуктовой компании. Источник на алкогольном рынке слышал, что в торговые сети поступали подобные вопросы от Роспотребнадзора. Собеседник газеты на рынке розничной торговли уточнил, что это неформальные запросы, официальных обращений по этому поводу пока не поступало. Роспотребнадзор отказался прокомментировать информацию, которая «не является оформленным официальным документом».

В Auchan рассказали, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» составляет 5–6,5%. В «Ленте» вина из Грузии занимают около 9% ассортимента.

Роспотребнадзор 24 июня сообщил об ухудшении качества грузинского вина. Ведомство пообещало усилить контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии. Это произошло на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, который уже привел к приостановке авиасообщения между странами.

Бизнес
Новости

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Ведомости
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Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов. Соответствующие поправки будут внесены в правительство 26 июня.

«Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, настолько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», – рассказал Сазанов. Он не ожидает роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в связи с этими изменениями.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.

Чтобы компенсировать государству потери от выплат нефтяникам, Минфин предлагал поднять НДПИ. Однако Минэнерго не было согласно с такой позицией.

Недвижимость
Новости

Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов

Ведомости
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Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe, который позволяет бронировать эксклюзивную недвижимость, в том числе виллы, средневековые замки и даже частные острова, говорится в сообщении компании. «Airbnb Luxe предоставляет доступ к уникальным и впечатляющим объектам недвижимости», – отмечает Airbnb.

Жилье, забронированное через Airbnb Luxe, будет «искусно спроектированным» и «в идеальном состоянии – с роскошными удобствами, услугами», обещает компания. Предлагаемые дома соответствуют более 300 критериям, установленным Airbnb. Bloomberg отмечает, что для премиум-клиентов предусмотрен личный менеджер, который не только организует проживание, но и поможет забронировать столик «в мишленовском ресторане». Предложение включает трансфер из аэропорта, личный прием и персонал – «от личных шеф-поваров до массажистов».

Сейчас Airbnb Luxe предлагает более 2000 объектов для бронирования. Средняя цена недельной аренды составляет $14 000, но на некоторые объекты может достигать $1 млн. Больше всего вариантов жилья расположено в районе Карибских островов. Следом идут Латинская Америка, Азия и Австралия. В США доступны шесть направлений (Гавайи, Лос-Анджелес, Палм-Спрингс, Парк-Сити, штат Юта и лыжный курорт Вайл), в Европе – пять (Лондон, итальянские регионы Апулия, Сицилия и Тоскана, швейцарские Альпы). Вариантов премиального жилья в России на платформе нет.

По словам стратегического директора Airbnb Ника Гуэзены, многими объектами, которые предлагает Airbnb Luxe, владеют звезды и миллиардеры. Но определить хозяина недвижимости не удастся: эта информация засекречена для клиента. «По-моему, этого не хватало: «Я хочу приехать в дом класса люкс, но я не уверен, где его искать и кому можно доверять», – отметил он в беседе с Bloomberg.

Бизнес
Новости

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

Ведомости
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IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».

Сейчас компания находится на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать. По словам Эрнтелла, это сложный процесс, необходимо учесть много факторов. Он также отметил, что пока непонятно, будут ли они это делать сами или в партнерстве с кем-то.

На этой неделе IKEA запускает в Москве первый магазин нового городского формата. В перспективе компания планирует открыть еще пять таких магазинов в пределах МКАД, добавил Эрнтелл.

Председатель совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, Патрик Энтони уже анонсировал запуск сервиса по аренде мебели в России в интервью «РИА Новости». Это отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, рассказал он. В Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше IKEA сейчас тестирует подобные проекты и планирует расширить их на 30 стран в 2020 г.

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