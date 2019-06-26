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«Коммерсантъ»: ритейлер «Мосхозторг» может прекратить развитие бизнеса

Сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие, пишет «Коммерсантъ». Издание указывает, что один из арендодателей «Мосхозторга» – ООО «Оризвем» – уже уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб.

Ранее в апреле «Оризвем» взыскал с компании 9 млн руб. задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова, отмечает издание. В «Мосхозторге» не ответили на запрос газеты. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, пишет издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию. Издание отмечает, что в 2017 г. сеть получила 2,25 млрд руб. выручки и 94,1 млн руб. чистой прибыли.

В конце 2018 г. РБК сообщал, что сеть сократила число точек продаж на 15% – до 65. В данный момент на сайте «Мосхозторга» указано, что в сеть входят 35 магазинов.

До июня 2019 г. 50,5% «Мосхозторга» владела основательница Вероника Кирьянова, но теперь эта доля перешла болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети принадлежат петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.