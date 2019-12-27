Абрамович и Абрамов увеличили свой пакет в «Трансконтейнере» до блокирующего

Шишкарев в интервью «Коммерсанту» 26 декабря говорил, что оферта будет подана в январе, после этого акционерам дается 70 дней на ее принятие. «Но когда я говорю, что ВТБ мог бы остаться акционером группы, то же касается и "Енисей капитала". Если они хотят развивать вместе с нами компанию, почему бы не поискать дополнительную синергию при выходе на новые рынки или по сотрудничеству на Дальнем Востоке? Пока инициатив нет», – отмечал бизнесмен.