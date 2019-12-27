Абрамович и Абрамов увеличили свой пакет в «Трансконтейнере» до блокирующего
ООО «Енисей капитал» совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, владевшее 24,74% акций «Трансконтейнера», увеличило свою долю в капитале железнодорожного оператора до 25,1%. Сделка была совершена 16 декабря, но «Трансконтейнер» узнал о ней только 27 декабря, говорится в его раскрытии.
«Енисей капитал» в ноябре также участвовал в аукционе по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежавших «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Но уступил компании «Дело-центр», входящей в группу «Дело» Сергея Шишкарева. Она предложила за пакет 60,3 млрд руб. – почти вдвое больше стартовой цены. На актив также претендовала Первая грузовая компания Владимира Лисина.
После покупки контроля в «Трансконтейнере» группа Шишкарева должна будет объявить оферту на выкуп оставшихся акций у миноритариев по цене аукциона, то есть за 25,1% «Трансконтейнера» структура Абрамовича и Абрамова может получить 30,15 млрд руб., или почти $500 млн.
Шишкарев в интервью «Коммерсанту» 26 декабря говорил, что оферта будет подана в январе, после этого акционерам дается 70 дней на ее принятие. «Но когда я говорю, что ВТБ мог бы остаться акционером группы, то же касается и "Енисей капитала". Если они хотят развивать вместе с нами компанию, почему бы не поискать дополнительную синергию при выходе на новые рынки или по сотрудничеству на Дальнем Востоке? Пока инициатив нет», – отмечал бизнесмен.