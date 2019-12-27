Новак рассказал о планах приватизации «Россетей»
Минэнерго поддерживает сокращение доли государства в «Россетях» с 88 до 75% плюс одна акция, но не ранее 2022 г., заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Новака, приватизация возможна в форме допэмиссии, но только после повышения капитализации компании. Для этого, например, необходимо принять некоторые нормативные акты, а дивиденды компании должны быть не ниже, чем в предыдущем году.
В октябре замминистра экономического развития Оксана Тарасенко рассказала «Интерфаксу», что «Россети» были исключены из программы приватизации до 2022 г. «по результатам совещаний с Минэнерго». В ноябре, по сообщению ТАСС, Министерство финансов предложило повторно рассмотреть приватизацию «Россетей» и других крупных активов.
25 декабря правительство одобрило план приватизации государственного имущества на 2020–2022 гг. По данным Минэкономразвития, которое разрабатывало документ, будут проданы акции 207 акционерных обществ, например «Алмазювелирэкспорта» и Кизлярского коньячного завода. Однако документ со списком компаний, акции которых будут выставлены на продажу, пока не опубликован.