Новак рассказал о планах приватизации «Россетей»

Минэнерго поддерживает сокращение доли государства в «Россетях» с 88 до 75% плюс одна акция, но не ранее 2022 г., заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Новака, приватизация возможна в форме допэмиссии, но только после повышения капитализации компании. Для этого, например, необходимо принять некоторые нормативные акты, а дивиденды компании должны быть не ниже, чем в предыдущем году.