В корпоративной переписке Boeing разработчиков 737 Max назвали «клоунами»

Письма, датированные 2018 г., показывают, что сотрудники выражают сожаление по поводу своих действий во время допуска 737 Max к полетам. В частности, сотрудники Boeing обсуждали, что «не посадили бы свои семьи» на 737 Max. Один из сотрудников, комментируя процедуру сертификации 737 Max, написал: «Бог меня до сих пор не простил за то, что я прикрыл это».