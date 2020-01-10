«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, связанных с потерей крымских активов. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Liga.net. По его словам, сумма требований составит $5 млрд, а с учетом процентов – более $7 млрд. Заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020 г. или в 2021 г.
Впервые с иском к России «Нафтогаз» обратился в суд в Гааге в 2016 г. Компания требовала обязать Москву возместить стоимость активов, которые она потеряла из-за присоединения Крыма к России. В иске украинская компания ссылалась на соглашение «О содействии и взаимной защите инвестиций», заключенное между правительствами России и Украины. В марте 2019 г. компания заявила о выигрыше иска. Сумму убытков «Нафтогаз» тогда оценил минимум в $5 млрд. В мае министр юстиции Александр Коновалов заявил, что Россия будет обжаловать украинские иски по Крыму в международных арбитражах.
18 марта 2014 г. по итогам референдума Крым вошел в состав России. Украина, большинство стран Европы, США и другие государства не признают присоединения полуострова к России.