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Россия решила бороться с украинскими исками по Крыму в международных арбитражах

Россия обжаловала два вынесенных по искам украинских предприятий решения международного арбитража в Гааге и обязательно обжалует остальные. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Российская Федерация не признавала юрисдикцию международного арбитража и не посылала своих представителей для участия в этих процессах, напомнил Коновалов. Но сейчас решено изменить стратегию. «При сохранении общего подхода — Россия по прежнему не считает арбитражи компетентными в данной части — Российская Федерация будет принимать участие в будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или могут инициировать в международных арбитражных судах, — сказал Коновалов. — Мы видим, что в отношении Российской Федерации идет самая настоящая юридическая война, в том числе далеко не всегда добросовестными способами. И это требует более жестких действий, в том числе на ранних этапах».

Ранее в 2019 г. в международном арбитражном суде в Гааге иски к России по поводу активов в Крыму выиграли связанные с украинским Приватбанком компании. Сумма их исков составляла более $1 млрд, но саму сумму арбитраж должен был объявить позднее. 1 марта арбитражный суд в Гааге решил принять к рассмотрению иск «Нафтогаза» к России по поводу активов в Крыму, сумма претензий украинской компании составляет $5 млрд.