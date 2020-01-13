Суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

Ранее Ротенберг уже пытался через суд заставить банки обслуживать его счета. Осенью 2018 г. он уже судился с Nordea, Danske Bank и Osuuspankki. В исках говорилось, что из-за отказа в обслуживании бизнесмен не смог оплатить счета финской налоговой службы, агентства транспортной безопасности и других ведомств. За нарушение соглашений об обслуживании Ротенберг требовал выплатить ему 70 000 евро компенсации, сообщало Lansi-Suomi. Однако в феврале 2019 г. Хельсинкский уездный суд отклонил иск. Вторую попытку миллиардер предпринял в сентябре.