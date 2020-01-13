Суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Reuters.
«Окружной суд в Хельсинки отклонил жалобу Бориса Ротенберга о правах на банковские услуги и возмещении ущерба за дискриминацию», – говорится в решении суда.
Бизнесмен судился с Handelsbanken, Nordea, ОР Bank и Danske Bank. Кредитные организации отказались оформлять его из-за закона об отмывании денег и риска попасть под санкции США. В свою очередь юристы Ротенберга указывали, что у него есть гражданство Финляндии, поэтому он может пользоваться услугами местных банков. Сам Ротенберг ранее заявлял суду, что никогда не подозревался в отмывании денег, писал Bloomberg.
Ранее Ротенберг уже пытался через суд заставить банки обслуживать его счета. Осенью 2018 г. он уже судился с Nordea, Danske Bank и Osuuspankki. В исках говорилось, что из-за отказа в обслуживании бизнесмен не смог оплатить счета финской налоговой службы, агентства транспортной безопасности и других ведомств. За нарушение соглашений об обслуживании Ротенберг требовал выплатить ему 70 000 евро компенсации, сообщало Lansi-Suomi. Однако в феврале 2019 г. Хельсинкский уездный суд отклонил иск. Вторую попытку миллиардер предпринял в сентябре.
Ротенберги входят в число богатейших бизнесменов России. В рейтинге миллиардеров Forbes за 2019 г. Аркадий Ротенберг занимает 41-е место с состоянием около $2,6 млрд, Борис Ротенберг – 92-ю строчку с состоянием $1,1 млрд. В списке богатейших бизнесменов также есть дети Аркадия – Игорь ($850 млн) и Лилия ($500 млн).