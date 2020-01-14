Бывший топ-менеджер McDonald’s занялся развитием в России турецкой сети

Сюйва рассказал «Коммерсанту», что в России Gagawa начала развитие с Казани, где работала по франшизе. Имя партнера он не стал называть. Увидев потенциал рынка, турецкий головной офис решил открыть здесь подразделение, пояснил представитель сети. На данный момент компания не ищет новых партнеров и развивает сеть собственными силами, сказал Сюйва. До конца 2020 г. Gagawa планирует удвоить число заведений в России за счет открытия новых точек в Москве, добавил он. Сюйва не стал раскрывать размер инвестиций в развитие проекта, однако сказал, что затраты на запуск одного заведения составляют до 12 млн руб.