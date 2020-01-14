Бывший топ-менеджер McDonald’s занялся развитием в России турецкой сети
Бывший директор по развитию российского подразделения McDonald’s Ленар Кутлин начал развивать в России турецкую сеть ресторанов fast-casual (формат быстрого обслуживания с качественной едой), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛа. По информации издания, Кутлин возглавил ООО «Гагава ресторанс», принадлежащее турецкой Tavuk Dunyasi, и управляет в России сетью Gagawa. Сегодня под этим брендом работает 16 заведений, половина из них расположены в Москве, другие – в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Ярославле.
Основа концепции сети – подача мясного блюда, гарнира и салата на одной тарелке. В меню сети также представлены супы, десерты и безалкогольные напитки. Средний чек составляет 465 руб., передал представитель Gagawa Николай Сюйва. В Турции Tavuk Dunyasi имеет более 200 ресторанов.
Сюйва рассказал «Коммерсанту», что в России Gagawa начала развитие с Казани, где работала по франшизе. Имя партнера он не стал называть. Увидев потенциал рынка, турецкий головной офис решил открыть здесь подразделение, пояснил представитель сети. На данный момент компания не ищет новых партнеров и развивает сеть собственными силами, сказал Сюйва. До конца 2020 г. Gagawa планирует удвоить число заведений в России за счет открытия новых точек в Москве, добавил он. Сюйва не стал раскрывать размер инвестиций в развитие проекта, однако сказал, что затраты на запуск одного заведения составляют до 12 млн руб.
По данным Росстата, в январе – октябре 2019 г. оборот российского ресторанного рынка увеличился на 4,7% и составил 1,34 трлн руб. год к году.