Счетная палата проверит «Ростех», «Роснефтегаз» и «Газпром»
«К традиционным Росавтодору, «Росатому», «Роскосмосу», РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 г. «Газпром», «Роснефтегаз» и «Ростех», – сказал Кудрин. «Проверку финансово-хозяйственной деятельности «Роснефтегаза» за три года начнем в феврале и хотим закончить в середине лета», – уточнил он. По его словам, Счетная палата планирует начать анализ выполнения программы развития «Газпрома» в феврале и завершить его до конца текущего года.
Кудрин напомнил, что государство проводило аудит госкомпаний и раньше. Проверки «Роскосмоса» и «Росатома» проводятся регулярно, так как эти организации наделены полномочиями распорядителей бюджетных средств. По словам Кудрина, проверяются «так или иначе» все структуры, получающие субсидии из госбюджета: ВЭБ, РЖД, Росавтодор, «Автодор» – платные дороги», перечислил он.
Госкомпании являются крупными активами государства, они выполняют определенные задачи, пояснил Кудрин. «Государство должно оценивать выполнение этих задач», – считает он. По его словам, сейчас Счетная палата разрабатывает методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, качества корпоративного управления, их процедур имущественных сделок и закупок.
Кудрин также пообещал, что в 2020 г. Счетная палата проверит эффективность всех налоговых льгот, предоставляемых российским нефтегазовым компаниям.