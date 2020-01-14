Счетная палата проверит «Ростех», «Роснефтегаз» и «Газпром»

«К традиционным Росавтодору, «Росатому», «Роскосмосу», РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 г. «Газпром», «Роснефтегаз» и «Ростех», – сказал Кудрин. «Проверку финансово-хозяйственной деятельности «Роснефтегаза» за три года начнем в феврале и хотим закончить в середине лета», – уточнил он. По его словам, Счетная палата планирует начать анализ выполнения программы развития «Газпрома» в феврале и завершить его до конца текущего года.