Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов

Поручение Козака датировано 27 декабря. Подлинность документа изданию подтвердили в правительстве. На сделки по утилизации вагонов на общую сумму 110 млн руб. обратил внимание властей депутат Госдумы Андрей Луговой. Он считает, что государство в результате их недополучит не менее 2 млрд рублей в результате сделок.