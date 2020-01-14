Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов
Поручение Козака датировано 27 декабря. Подлинность документа изданию подтвердили в правительстве. На сделки по утилизации вагонов на общую сумму 110 млн руб. обратил внимание властей депутат Госдумы Андрей Луговой. Он считает, что государство в результате их недополучит не менее 2 млрд рублей в результате сделок.
С просьбой проверить сделки депутат Госдумы от ЛДПР обратился в вице-премьеру Дмитрий Козаку, начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Андрею Курносенко и гендиректору РЖД Олегу Белозерову.
«Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие РЖД) заключила три договора с компанией «Транслом» на выполнение работ по утилизации более 2 тыс. вагонов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года.
По подсчетам Лугового, недополученный доход с каждого утилизируемого вагона составит около 1 млн рублей. Такую сумму депутат вывел, сравнив себестоимость вагона согласно сделкам и возможные суммы выручки от продажи лома и комплектующих — 55 тыс. руб. и более 900 тыс. рублей.
Компания «Транслом» с октября 2016 г. подконтрольна «Кроносу» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. Ее связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель ранее это отрицал. «Транслом» работает по контрактам РЖД и Минобороны.