Суд изменил на условный срок наказание бизнесмену из «лондонского списка»

В феврале 2018 г. Титов в Лондоне провел встречу с предпринимателями, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащих одной из коммерческих компаний. Предприниматель не признал вину, но суд счел доводы следствия убедительными и вынес обвинительный приговор. Это стало первым случаем, когда бизнесмен из «лондонского списка» был приговорен к реальному сроку.