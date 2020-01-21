Суд изменил на условный срок наказание бизнесмену из «лондонского списка»
Ростовский областной суд изменил на условный срок наказание предпринимателю Андрею Каковкину, включенному в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает ТАСС.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Каковкина за мошенничество к трем годам колонии в октябре 2019 г. Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на это решение. В итоге приговор решено считать условным с испытательным сроком в два года.
В феврале 2018 г. Титов в Лондоне провел встречу с предпринимателями, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащих одной из коммерческих компаний. Предприниматель не признал вину, но суд счел доводы следствия убедительными и вынес обвинительный приговор. Это стало первым случаем, когда бизнесмен из «лондонского списка» был приговорен к реальному сроку.
После приговора Каковкину Титов заявил, что шокирован решением суда. В ноябре прошлого года Титов написал письмо, в котором попросил заместителя генпрокурора Леонида Коржинека дополнительно изучить доводы защиты Каковкина. Он отметил, что предприниматель, находясь в розыске, добровольно вернулся в страну. Бизнес-омбудсмен также настаивал, что приговор «чрезмерно суров». Он указывал, что Каковкин ранее не судим, растит двух малолетних детей и положительно характеризуется.