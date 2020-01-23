Дерипаска рассказал о «заглохших» переговорах по выводу ГАЗа из-под санкций
Переговоры с американскими властями по выводу группы ГАЗ из-под санкций зашли в тупик из-за приближающихся выборов президента США, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе. Он считает бессмысленными попытки продать находящиеся под санкциями активы. «Нужно снять санкции. Кто купит предприятие под санкциями?» – риторически спросил бизнесмен. По его словам, продажа автомобильных активов не решит существующую проблему.
«В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами... Это будет тяжелый год для группы», – отметил Дерипаска.
Санкции в отношении группы ГАЗ были введены в апреле 2018 г., как и санкции против самого Дерипаски и подконтрольных ему других компаний. В ноябре 2019 г. минфин США продлил до 31 марта 2020 г. переговоры, целью которых является отмена санкций. Ранее ведомство уже дважды продлевало срок (каждый раз на четыре месяца).
В группу ГАЗ входит 13 предприятий из восьми российских регионов. Группа производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, грузовики, легковые автомобили и автокомпоненты. Штаб-квартира группы находится в Нижнем Новгороде.