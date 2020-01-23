Дерипаска рассказал о «заглохших» переговорах по выводу ГАЗа из-под санкций

Санкции в отношении группы ГАЗ были введены в апреле 2018 г., как и санкции против самого Дерипаски и подконтрольных ему других компаний. В ноябре 2019 г. минфин США продлил до 31 марта 2020 г. переговоры, целью которых является отмена санкций. Ранее ведомство уже дважды продлевало срок (каждый раз на четыре месяца).