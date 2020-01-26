Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Первая партия нефти из Норвегии начала поступать на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан», рассказали «Интерфакс-Запад» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти. Норвежское судно Breiviken 24 января доставило нефть в порт Клайпеды. Сегодня состав с первой партией прибыл на железнодорожную станцию Новополоцк. После оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ, уточнили в организации. По словам гендиректора «Нафтана» Александра Демидова, предприятие изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти.
С начала 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли объяснял, что это произошло из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья. Однако уже 4 января «Белнефтехим» заключил первый в этом году контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссия получит нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу своих нефтеперерабатывающих заводов в январе.