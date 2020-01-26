Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья. Однако уже 4 января «Белнефтехим» заключил первый в этом году контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссия получит нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу своих нефтеперерабатывающих заводов в январе.