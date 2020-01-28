«Коммерсанть» ознакомился с проектом пробной эксплуатации Пайяхского месторождения нефти

За семь лет пробной эксплуатации компания должна пробурить 3,3 тыс. скважин (из них 1568 добывающих, 1608 нагнетательных и др.), то есть в среднем более 470 скважин в год. Накопленная добыча нефти за это время составит 190 млн тонн, говорится в решении «Роснедр» по итогам экспертизы проекта, которую провела «Сибнефтегазинновация 21 век» (входит в «Нефтегазхолдинг»). По ее оценке, капитальные вложения в проект составят 1,3 трлн руб., срок окупаемости — 23,6 года. Экономика проекта невозможна без льгот со стороны государства, отмечают эксперты.