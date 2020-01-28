«Коммерсанть» ознакомился с проектом пробной эксплуатации Пайяхского месторождения нефти
«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова утвердил проект пробной эксплуатации Пайяхского нефтяного месторождения на Таймыре. На девятый год разработки на месторождение будут добывать 50 млн тонн нефти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сам проект. Срок окупаемости — 23,6 года при вложениях в 1,3 трлн рублей.
По данным газеты, проект был одобрен в ноябре 2019 г. «Роснедрами». Это подтвердили в Минприроды. В прошлом году «Нефтегазхолдинг» поставил на баланс 1,2 млрд тонн запасов, из них 1,12 млрд тонн категории С2, остальные — С1. Степень разведанности месторождения — 7% и запасы нуждаются в подтверждении в ходе буровых работ. Сейчас на месторождении пробурено девять скважин.
За семь лет пробной эксплуатации компания должна пробурить 3,3 тыс. скважин (из них 1568 добывающих, 1608 нагнетательных и др.), то есть в среднем более 470 скважин в год. Накопленная добыча нефти за это время составит 190 млн тонн, говорится в решении «Роснедр» по итогам экспертизы проекта, которую провела «Сибнефтегазинновация 21 век» (входит в «Нефтегазхолдинг»). По ее оценке, капитальные вложения в проект составят 1,3 трлн руб., срок окупаемости — 23,6 года. Экономика проекта невозможна без льгот со стороны государства, отмечают эксперты.
Льготы для арктических проектов предполагают фактическое обнуление налога на добычу нефти в первые 12 лет эксплуатации месторождения. Они прошли правительственную комиссию по законопроектной деятельности, но окончательное одобрение до смены кабинета министров не получили. Пайяхское должно войти в проект «Роснефти» «Восток Ойл» по интеграции новых месторождений Ванкорского кластера (Тагульское, Лодочное и Сузунское) и месторождений на севере Таймыра. В отрасли оценивают льготы для всего проекта в 2,2–2,3 трлн руб. с учетом налогового вычета для Ванкорского месторождения в 600 млрд руб.