Renault возглавит бывший директор Volkswagen Seat Лука де Мео
Совет директоров Renault назначил главным исполнительным директором Луку де Мео, бывшего директора Volkswagen Group Seat. Он приступит к своим новым обязанностям с 1 июля 2020 г. Об этом сообщает компания в официальном заявлении, опубликованном на сайте автоконцерна.
«Лука де Мео — великий стратег и провидец стремительно меняющегося автомобильного мира. Его опыт, но также его страсть к автомобилям делают его реальным активом для группы», — приводится в заявлении комментарий председателя совета директоров Renault Жана-Доминика Сенара. Кандидатуру де Мео должно одобрить общее собрание акционеров в апреле этого года. Временно исполняющая обязанности гендиректора Клотильд Дельбос назначена его заместителем, говорится в заявлении. Она стала директором Renault после того, как Тьерри Боллоре ушел в отставку, в октябре и продолжит исполнять обязанности до июля.
Боллоре был назначен гендиректором Renault в январе прошлого года после ухода с этой должности Карлоса Гона, возглавлявшего и Renault, и Nissan в альянсе Nissan-Renault. Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 г. по обвинению в том, что он занижал размер своего вознаграждения в отчетах для Токийской биржи. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Гон вину не признал и в декабре 2019 г. сбежал их под домашнего ареста в Ливан.
Лука де Мео имеет 20-летний опыт работы в автомобилестроении. Он начинал свою карьеру в Renault, работал в Toyota Europe, Fiat Group, Volkswagen Group, Audi AG. С 2015 года по январь 2020 г. возглавлял Volkswagen Group Seat и стал членом наблюдательных советов Ducati и Lamborghini, а также председателем совета директоров концерна Volkswagen в Италии. Де Мео привел Seat к рекордным продажам и дал бренду более спортивный имидж, создав суббренд Cupra, нацеленный на молодых покупателей, пишет Automotive Europe News. Издание также сообщает об окончании «эпохи Карлоса Гона» в связи с новым назначением в Renault.