Renault возглавит бывший директор Volkswagen Seat Лука де Мео

Боллоре был назначен гендиректором Renault в январе прошлого года после ухода с этой должности Карлоса Гона, возглавлявшего и Renault, и Nissan в альянсе Nissan-Renault. Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 г. по обвинению в том, что он занижал размер своего вознаграждения в отчетах для Токийской биржи. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Гон вину не признал и в декабре 2019 г. сбежал их под домашнего ареста в Ливан.