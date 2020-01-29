Первый международный авиаперевозчик остановил рейсы в Китай
British Airways сообщила в среду, что немедленно прекращает осуществлять все рейсы в материковый Китай и из него, передает The Wall Street Journal. Это первая международная авиакомпания, полностью остановившая сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса. Полеты в Гонконг продолжатся, сообщила British Airways, которая входит в холдинг International Consolidated Airlines Group.
Сам Гонконг во вторник заявил о приостановке с четверга железнодорожного, автобусного и паромного сообщения с материковым Китаем; число авиарейсов сократится наполовину, сказала на пресс-конференции глава администрации города Кэри Лам.
Власти Великобритании, США и Новой Зеландии призвали своих граждан отказаться от поездок в Китай, если в них нет острой необходимости. В среду утром США вывезли чартерным рейсом около 230 дипломатов, членов их семей и простых американцев из города Вухань, в котором и вспыхнула эпидемия. По данным китайской Национальной комиссии по здравоохранению, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет около 6000, 132 человека умерли.