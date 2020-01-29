Boeing сообщил об убытках впервые с 1997 года

Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В авиакатастрофах погибли 346 человек. С января Boeing приостановил выпуск этих самолетов. В обоих случаях следствие пришло к выводу, что причиной крушения, скорее всего, был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. С января Boeing приостановил выпуск этих самолетов.