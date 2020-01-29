Boeing сообщил об убытках впервые с 1997 года
Компания Boeing рассказала о первом годовом убытке с 1997 г. По итогам 2019 г. он составил $636 млн против прибыли в $10,4 млрд в предыдущем году, сообщает The Wall Street Journal.
Такие показатели связаны с ростом расходов из-за кризиса вокруг 737 Max, а также сокращения производства 787 Dreamliner. Объем списаний с учетом компенсаций заказчикам по Boeing 737 Max достиг $9,2 млрд, отмечает издание.
Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В авиакатастрофах погибли 346 человек. С января Boeing приостановил выпуск этих самолетов. В обоих случаях следствие пришло к выводу, что причиной крушения, скорее всего, был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. С января Boeing приостановил выпуск этих самолетов.
Ранее в СМИ попала корпоративная переписка работников Boeing, в которой они утверждали, что им удалось добиться от надзорных органов смягчения требований к 737 Max. Сам лайнер назывался «самолетом, разработанным клоунами под руководством обезьян», писал Bloomberg со ссылкой на документы расследования конгресса США о сертификации лайнера.