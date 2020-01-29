Lufthansa и ее «дочки» приостановили полеты в Китай
Бронь билетов также приостановлена. «По оперативным соображениям бронь билетов в Китай (материковая часть) приостановлена до конца февраля. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом», – говорится в сообщении. Ранее аналогичные меры приняла британская British Airways. Она стала первой авиакомпанией, которая полностью остановила сообщение с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали более 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля. Правительство создало оперативный штаб по предотвращению распространения вируса.
27 января руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета, начиная с 24 января 2020 г. Пассажиры поездов уже могут вернуть деньги за билеты в Китай, оформленные в кассах РЖД.