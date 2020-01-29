Lufthansa и ее «дочки» приостановили полеты в Китай

27 января руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета, начиная с 24 января 2020 г. Пассажиры поездов уже могут вернуть деньги за билеты в Китай, оформленные в кассах РЖД.