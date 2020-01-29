Бизнес

Lufthansa и ее «дочки» приостановили полеты в Китай

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss приостановили полеты в Китай, говорится в сообщении компании в Twitter. Полеты прекращены до 9 февраля. Уточняется, что речь идет о рейсах на материковую часть Китая. Рейсы в Гонконг сохранятся.

Бронь билетов также приостановлена. «По оперативным соображениям бронь билетов в Китай (материковая часть) приостановлена до конца февраля. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом», – говорится в сообщении. Ранее аналогичные меры приняла британская British Airways. Она стала первой авиакомпанией, которая полностью остановила сообщение с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.

Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали более 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля. Правительство создало оперативный штаб по предотвращению распространения вируса.

Ранее по теме: Первый международный авиаперевозчик остановил рейсы в Китай

27 января руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета, начиная с 24 января 2020 г. Пассажиры поездов уже могут вернуть деньги за билеты в Китай, оформленные в кассах РЖД.

Ранее по теме: РЖД предложила вернуть пассажирам деньги за билеты на поезда в Китай
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