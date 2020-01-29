РЖД предложила вернуть пассажирам деньги за билеты на поезда в Китай

Речь идет о билетах на рейсы с отправлением до 27 марта включительно, оформленных в кассах РЖД. В том случае, если пассажир покупал билет в Китае, но решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее, чем за шесть часов до отправления поезда, обратиться в любой пункт продажи АО «ФПК». После этого деньги за билет можно будет получить в кассах продаж иностранных железных дорог, пояснил представитель ФПК.