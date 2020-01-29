РЖД предложила вернуть пассажирам деньги за билеты на поезда в Китай
Речь идет о билетах на рейсы с отправлением до 27 марта включительно, оформленных в кассах РЖД. В том случае, если пассажир покупал билет в Китае, но решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее, чем за шесть часов до отправления поезда, обратиться в любой пункт продажи АО «ФПК». После этого деньги за билет можно будет получить в кассах продаж иностранных железных дорог, пояснил представитель ФПК.
27 января руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета, начиная с 24 января 2020 г. Соответствующее письмо направлено ведомством руководителю Росавиации Александру Нерадько. Речь идет о туроператорах, которые выкупают места для организованных туристов на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Мера направлена на повышение устойчивости туроператорского рынка, снижение финансовых потерь и защиту туристов из-за ситуации с распространением коронавируса.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали более 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля.