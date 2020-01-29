Голикова рассказала Путину о рисках проникновения коронавируса в Россию
Случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено, но риск его проникновения в страну существует, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».
По ее словам, власти проводят «все необходимые мероприятия». «Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе" (один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России), сейчас ведутся», – рассказала вице-премьер. Она отметила, что за время мониторинга выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено. Эксперты Минздрава прогнозируют, что вирус может появиться в России в феврале, сообщал РБК.
В понедельник, 27 января, правительство России объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса. Он будет не только заниматься разработкой планов и рекомендаций, но и следить за эпидемиологической обстановкой в стране.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали более 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля.