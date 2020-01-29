Голикова рассказала Путину о рисках проникновения коронавируса в Россию

По ее словам, власти проводят «все необходимые мероприятия». «Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе" (один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России), сейчас ведутся», – рассказала вице-премьер. Она отметила, что за время мониторинга выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено. Эксперты Минздрава прогнозируют, что вирус может появиться в России в феврале, сообщал РБК.