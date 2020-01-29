Мишустин назначил Голикову главой штаба по противодействию коронавирусу

Правительство России объявило о создании оператиного штаба в понедельник, 27 января. Члены штаба будут не только заниматься разработкой планов и рекомендаций, но и постоянно следить за эпидемиологической обстановкой в стране. Президент России Владимир Путин будет ежедневно принимать отчеты от штаба.