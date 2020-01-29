Мишустин назначил Голикову главой штаба по противодействию коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова возглавит оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в России, сообщает «Интерфакс». Соответсвующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Голикова занимала пост министра здравоохранения с 2007 по 2012 гг. Заместителем Голиковой в оперативном штабе будет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо нее, в состав штаба войдут руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и представители Службы внешней разведки. Сегодня, 29 января, оперативный штаб должен будет представить национальный план по предубеждению завоза вируса на территорию России.
Правительство России объявило о создании оператиного штаба в понедельник, 27 января. Члены штаба будут не только заниматься разработкой планов и рекомендаций, но и постоянно следить за эпидемиологической обстановкой в стране. Президент России Владимир Путин будет ежедневно принимать отчеты от штаба.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали свыше 6 000 случаев заболевания, 132 из которых закончились летальным исходом. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля.