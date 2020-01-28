«Р-фарм» увеличит производство лекарств для борьбы с новым коронавирусом
Но пока рецептов борьбы с бушующей в Китае пневмонией нет
Российский фармпроизводитель «Р-фарм» сообщил Минздраву об увеличении производства препарата калетра. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель его совета директоров Алексей Репик. Лекарство используется китайскими властями для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.
Вспышка неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 28 января коронавирусом заражено 4515 человек, 106 погибли. Случаи заболевания зафиксированы и в других странах – Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Франции, Германии и проч.
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