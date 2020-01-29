Россия ограничит железнодорожное сообщение с КНР прямыми поездами Москва – Пекин
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем прямыми поездами Москва – Пекин с 31 января, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. «С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва – Пекин, Пекин – Москва», – сказала она. Ограничение касается только пассажирских поездов, уточнила «Ведомостям» представитель Голиковой, отказавшись от дополнительных комментариев.
«Что касается авиационного сообщения, мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию, и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР», – рассказала Голикова.
Будут продлены до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, добавила она. «Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», – уточнила Голикова. Помимо этого российские вузы продлят для китайских студентов каникулы до 1 марта 2020 г., сказала она.
Такие решения принял оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса в России, пояснила вице-премьер.
27 января правительство объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса. Штаб занимается разработкой планов и рекомендаций, а также проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в стране.
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. На данный момент известно о 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Российские регионы, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область) ранее закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля.
Ранее «дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания сообщила, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в Китай, приобретенные в кассах компании. Дополнительные сборы за возврат взиматься не будут. Речь идет о билетах на рейсы с отправлением до 27 марта.