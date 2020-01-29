Россия ограничит железнодорожное сообщение с КНР прямыми поездами Москва – Пекин

Будут продлены до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, добавила она. «Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», – уточнила Голикова. Помимо этого российские вузы продлят для китайских студентов каникулы до 1 марта 2020 г., сказала она.