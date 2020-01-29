Путин проведет совещание по коронавирусу
Президент Владимир Путин 29 января проведет совещание по предотвращению распространения коронавируса в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
В совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Светлана Попова. «Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства», – уточнил Песков.
В понедельник, 27 января, правительство России объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса. Его возглавила Голикова. Члены штаба будут не только заниматься разработкой планов и рекомендаций, но и следить за эпидемиологической обстановкой в стране. Сегодня, 29 января, штаб должен представить национальный план по предупреждению завоза вируса на территорию страны.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему времени врачи зафиксировали более 6000 случаев заболевания, 132 человека умерли. Регионы России, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля. В России подтвержденных случаев заболевания не выявлено. Эксперты Минздрава называют февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России, пишет РБК.