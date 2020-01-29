Путин проведет совещание по коронавирусу

В понедельник, 27 января, правительство России объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса. Его возглавила Голикова. Члены штаба будут не только заниматься разработкой планов и рекомендаций, но и следить за эпидемиологической обстановкой в стране. Сегодня, 29 января, штаб должен представить национальный план по предупреждению завоза вируса на территорию страны.