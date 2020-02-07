Москва усилит контроль за оборотом строительного мусора

Согласно документу, система позволит контролировать весь процесс обращения со строительным мусором. При этом оборудование для контроля строительные подрядчики и компании должны будут установить за свой счет. В пресс-службе департамента строительства Москвы уточнили, что речь идет о мобильных комплексах фото- и видеофиксации и оборудовании весового контроля на стройках и полигонах. Кроме того, перевозчиков строительных отходов обяжут установить на используемый транспорт датчики на базе ГЛОНАСС или GPS. Вся информация с датчиков будет храниться в единой автоматической информационной системе ОССиГ (образования и размещения отходов сноса, строительства и грунтов).