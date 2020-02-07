Москва усилит контроль за оборотом строительного мусора
В 2020 г. в Москве заработает автоматизированная система контроля отходов строительства и сноса, сообщает РБК со ссылкой на постановление «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве», разработанного департаментом строительства мэрии. Подлинность документа изданию подтвердили чиновник мэрии и менеджер компании по обращению со строительными отходами.
Согласно документу, система позволит контролировать весь процесс обращения со строительным мусором. При этом оборудование для контроля строительные подрядчики и компании должны будут установить за свой счет. В пресс-службе департамента строительства Москвы уточнили, что речь идет о мобильных комплексах фото- и видеофиксации и оборудовании весового контроля на стройках и полигонах. Кроме того, перевозчиков строительных отходов обяжут установить на используемый транспорт датчики на базе ГЛОНАСС или GPS. Вся информация с датчиков будет храниться в единой автоматической информационной системе ОССиГ (образования и размещения отходов сноса, строительства и грунтов).
Автоматизированный контроль вводится в рамках борьбы с незаконными свалками строительного мусора в Москве, который власти «вынуждены ликвидировать за свой счет и устранять ущерб экологии», говорится в документе. При этом в документе вводится приоритет переработки строительного мусора перед его захоронением. По мнению экспертов, ужесточение контроля приведет к росту стоимости жилья до 4% от текущей рыночной цены — из расчета стоимости квартиры среднего уровня в 150 000 руб. за кв. м., пишет РБК.