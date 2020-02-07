Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей. Как пояснили «Ведомостям» в Минэнерго, перечень разрешенных для закупки запчастей «был сформирован исходя из предложений потенциальных поставщиков, работающих на этом рынке». В него вошли несколько тысяч позиций. «Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия», — заявили в Минэнерго.