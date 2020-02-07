Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей. Как пояснили «Ведомостям» в Минэнерго, перечень разрешенных для закупки запчастей «был сформирован исходя из предложений потенциальных поставщиков, работающих на этом рынке». В него вошли несколько тысяч позиций. «Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия», — заявили в Минэнерго.
«Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания. Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством», — уточнили в ведомстве.
Первыми на условия госконтракта обратили внимание «Открытые медиа».
Тендер на обслуживание и ремонт 10 служебных машин ФГУП был объявлен 17 января, начальная цена контракта составляет 1,21 млн руб. В приложении к документации указана максимально возможная цена запчастей и материалов для ремонта автомобилей. Наклейка «Обама ЧМО» должна стоить не дороже 81,25 руб., говорится в материалах госзакупки. Помимо наклейки в перечне также перечислены указатели такси, массажер для спины, брелок со знаком «Удача» и салфетки из микрофибры. В таблице также есть строчка «пусто» с максимальной ценой 568,75 руб.