«Мираторг» построит семь свинокомплексов в Брянской и Орловской областях
Агропромышленный холдинг «Мираторг» отказался от строительства семи новых свинокомплексов в Курской области. Вместо этого он построит их в Орловской и Брянской областях, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб. Новые предприятия позволят дополнительно создать 420 рабочих мест и обеспечат около 130 млн налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов ежегодно, отметил «Мираторг».
Против возведения новых свинокомплексов в Курской области выступали местные жители. Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что договорился с «Мираторгом» о переносе предприятий в соседние регионы. «К сожалению, Курская область недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций, 420 рабочих мест, 24 млн руб. от НДФЛ в год и 107 млн руб. налога на имущество в год», — написал губернатор на своей странице «В контакте». Старовойт напомнил, что сейчас в Курской области действуют 35 свинокомплексов, а в Белгородской, например, — 64.
Вместо свинокомплексов «Мираторг» построит в Курской области ряд других предприятий, добавил губернатор: завод по производству гепарина стоимостью 375 млн руб., желатина (2,3 млрд руб.), мукомольно-крупяной завод (3 млрд руб.) и комбикормовый (5 млрд руб.). «Они создадут новые рабочие места и обеспечат налоговые поступления в бюджет региона. Правда, в намного меньших масштабах, чем свинокомплексы», — констатировал Старовойт.
«Мираторг» — крупнейший производитель свинины в России. Свиноводческие комплексы компании расположены в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. Холдинг планирует нарастить производство свинины до 1 млн тонн в живом весе в год. Это позволит практически полностью закрыть потребность России в импорте данного вида мяса.