«Мираторг» построит семь свинокомплексов в Брянской и Орловской областях

Против возведения новых свинокомплексов в Курской области выступали местные жители. Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что договорился с «Мираторгом» о переносе предприятий в соседние регионы. «К сожалению, Курская область недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций, 420 рабочих мест, 24 млн руб. от НДФЛ в год и 107 млн руб. налога на имущество в год», — написал губернатор на своей странице «В контакте». Старовойт напомнил, что сейчас в Курской области действуют 35 свинокомплексов, а в Белгородской, например, — 64.