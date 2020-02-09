Utair назвала причины жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска
Резкий непрогнозируемый сдвиг ветра стал основной причиной жесткой посадки в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщила агентству «Москва» пресс-служба авиакомпании Utair. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки, но у лайнера произошел подлом основных стоек шасси, добавил перевозчик.
Кроме того, в аэропорту не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к взлетно-посадочной полосе (ВПП), рассказала Utair. «Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку», – приводит ТАСС заявление компании.
Днем 9 февраля Boeing, прилетевший в Усинск из «Внуково», при посадке ударился хвостом о ВПП. На борту находились 100 человек, никто их них серьезно не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.