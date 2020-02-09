Utair назвала причины жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска

Днем 9 февраля Boeing, прилетевший в Усинск из «Внуково», при посадке ударился хвостом о ВПП. На борту находились 100 человек, никто их них серьезно не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.