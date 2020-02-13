Чистый убыток Nissan в третьем финансовом квартале составил рекордные $237 млн

Из-за спада продаж автомобилей концерн сократил годовой прогноз операционной прибыли на 43% — до 65 млрд иен (около $591 млн). По мнению экспертов, Nissan может столкнуться с проблемами из-за распространения коронавируса — Китай является ее крупнейшим рынком, на который приходится почти 30% продаж. Выручка и доходы концерна сократилась во всех основных регионах продаж, в том числе в Китае и на его внутреннем рынке в Японии, пишет Bloomberg.