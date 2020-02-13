ФАС не дала заключить РЖД контракт со структурой «Ростеха» на 1,2 млрд рублей

Отклоненные заказчики пожаловались в ФАС. И служба решила, что РЖД нарушила закон о закупках госкомпаний, который требует указывать страну производства для товара целиком, а не для составных частей. Поскольку эти компьютеры были произведены в России, их не только не нужно было отклонять по этому признаку, но надо было применить к их предложению ценовую преференцию в 30%, пишет ФАС.