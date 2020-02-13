ФАС не дала заключить РЖД контракт со структурой «Ростеха» на 1,2 млрд рублей
Госкомпания собиралась купить вычислительную технику — «автоматизированные рабочие места» — на 1,2 млрд руб. На конкурс было подано пять заявок. Но заявки трех участников РЖД отклонила, объяснив, что они предлагают не 100% российский товар (ООО «Дельта Солюшнс», ООО «123 Солюшнс», ООО «Цифровая платформа»). Процессор был предоставлен из-за рубежа, уточняет ФАС, тогда как страной производства монитора и компьютера была Россия.
Отклоненные заказчики пожаловались в ФАС. И служба решила, что РЖД нарушила закон о закупках госкомпаний, который требует указывать страну производства для товара целиком, а не для составных частей. Поскольку эти компьютеры были произведены в России, их не только не нужно было отклонять по этому признаку, но надо было применить к их предложению ценовую преференцию в 30%, пишет ФАС.
Оставшиеся две заявки просто предлагали иностранный товар — от ООО «ЭЛКО РУС» (принадлежит, по данным СПАРК, рижской АО «ЭЛКО ГРУПА») и Национальный центр информатизации (на 100% принадлежит АО «Концерн Автоматика», который на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех»).
Пока ФАС рассматривала жалобы, РЖД приступила к заключению договора с Национальным центром информатизации, пишет служба, снизившим цену на 1%. Теперь, по предписанию службы, нужно будет пересмотреть все поданные заявки и применить к российским понижающий коэффициент 30%.
ФАС не дала заключить РЖД контракт со структурой «Ростеха» на 1,2 млрд руб. Ранее 2020 г. ФАС не дала РЖД купить российские компьютеры с процессором «Эльбрус» на 1 млрд руб. Служба отменила тендер и попросила убрать указание на конкретный процессор «Эльбрус» из требований к поставке, чтобы потенциальные поставщики могли предложить и эквивалент.