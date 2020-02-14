Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

По словам Мантурова, «коронавирус никак на посылках не передастся», а введение запрета на посылки нарушит и другие виды кооперации с китайскими производителями и поставщиками. Он отметил, что министерство запрашивало о безопасности посылок Роспотребнадзор, санслужба подтвердила отсутствие инфекционных угроз на почтовых отправлениях. Ранее об этом же заявляла и Всемирная организация здравоохранения.