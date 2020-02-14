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Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Ведомости

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая. Почтовые посылки не передают коронавирус, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров ТАСС.

По словам Мантурова, «коронавирус никак на посылках не передастся», а введение запрета на посылки нарушит и другие виды кооперации с китайскими производителями и поставщиками. Он отметил, что министерство запрашивало о безопасности посылок Роспотребнадзор, санслужба подтвердила отсутствие инфекционных угроз на почтовых отправлениях. Ранее об этом же заявляла и Всемирная организация здравоохранения.

В начале февраля депутат Госдумы Валерий Милонов направил письма-обращения в Минпромторг и «Почту России», где предлагал ввести запрет на пересылку онлайн-покупок из Китая из-за коронавируса.

Ранее по теме: Alibaba предупредила о разрушительном воздействии коронавируса на экономику

Новый коронавирус был выявлен в КНР в конце 2019 г. От болезни умерли более 1,3 тыс. человек, число заразившихся превысило 63 тыс. В России было зарегистрировано два случая заражения. оба пациента выздоровели.

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