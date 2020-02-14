Россельхознадзор хочет запретить мероприятия с животными из-за коронавируса
Россельхознадзор инициирует «в срочном порядке» проведение в российских регионах экстренных заседаний чрезвычайных комиссий для решения вопросов, связанных с распространением коронавируса Covid-19, передает «Интерфакс». В распоряжении агентства оказался документ ведомства, направленный в территориальные управления службы. В нем предлагается до выяснения источников, путей и способов распространения коронавируса запретить выставочные и культурно-массовые мероприятия, на которых демонстрируются животные.
Чрезвычайным комиссиям поручено также изучить возможность временного запрета охоты на животных, в том числе контактирующих с летучими мышами. Предлагается временно запретить рыбную ловлю в местах, где обитает много змей. Также рекомендовано предотвращать прямые контакты населения с животными (в том числе с дикими), приостановить продажу животных (диких, экзотических и декоративных), живых рыб и других обитателей водной среды, сырья и продукции животного происхождения, не подвергнутых тепловой обработке, в местах несанкционированной торговли, на сельскохозяйственных рынках и рынках «выходного дня».
Россельхознадзор предалагает усилить контроль за перевозкой животных на всех видах транспорта. В письме ведомство объясняет необходимость запретов и ограничений «предполагаемой значительной ролью диких животных» в распространении коронавируса.
Ранее китайские ученые высказали предположение о том, что источником распространения коронавируса нового типа могли быть змеи, птицы, летучие мыши и даже панголины, мясо которых употребляют в пищу в Азии. По последним данным, в Китае число заразившихся коронавирусом превысило 63 000 человек, из них более 1400 заболевших скончались.