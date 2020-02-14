Россельхознадзор хочет запретить мероприятия с животными из-за коронавируса

Чрезвычайным комиссиям поручено также изучить возможность временного запрета охоты на животных, в том числе контактирующих с летучими мышами. Предлагается временно запретить рыбную ловлю в местах, где обитает много змей. Также рекомендовано предотвращать прямые контакты населения с животными (в том числе с дикими), приостановить продажу животных (диких, экзотических и декоративных), живых рыб и других обитателей водной среды, сырья и продукции животного происхождения, не подвергнутых тепловой обработке, в местах несанкционированной торговли, на сельскохозяйственных рынках и рынках «выходного дня».