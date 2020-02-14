Руководство кинопремии «Сезар» ушло в отставку после критики из-за фильма Полански

Церемония награждения премии «Сезар» запланирована на 28 февраля, список номинантов был опубликован 29 января. Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» был выдвинут на 12 номинаций. Решение исполнительного совета вызвало негативную реакцию со стороны феминистических организаций: в 2019 г. шесть женщин обвинили Полански в домогательствах, а в США в отношении режиссера с 1978 г. остается открытым дело о совращении 13-летней девочки. «Если изнасилование – это искусство, вручите Полански всех «Сезаров», гласило открытое письмо феминисток в газете Le Parisien. 11 февраля открытое письмо к французской Академии кинематографа написали около 400 представителей киноиндустрии – они выступали за введение открытого голосования среди членов киноакадемии, по аналогии с премиями «Оскар» и BAFTA.