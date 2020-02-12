Чем похожи фильмы «Офицер и шпион» и «Темные воды»

А потом Дрейфус был осужден за государственную измену (якобы он состоял в сношениях с германским военным агентом и передавал ему французские секреты – доказательством стало бордеро, записка, найденная в мусорном ведре немца). Пикара назначили начальником военной разведки. Он на досуге из любопытства изучил бордеро и вдруг осознал: почерк-то не дрейфусовский. И не нужно быть графологом, чтобы это понять. Дрейфус невиновен, вот и все. И каким бы холодным и сухим он ни был, его надо защищать. При том что над ним уже совершена гражданская казнь (на Марсовом поле с него сорвали все знаки воинского отличия), его уже отправили в ссылку на Чертов остров близ побережья Южной Америки. При том что про все это проще забыть. Но Пикар не забывает. Ну, просто не может. Он ведет себя так, как ему полагается.